محمد فضل يعلن انتهاء أزمته مع محمود كهربا

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، انتهاء أزمته مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي. وشهدت احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي، مشادة بين محمد فضل ومحمود كهربا، بسبب اعتراض الأخير لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، لتتصاعد الأزمة بين الثنائي . كهربا، بسبب اعتراض الأخير لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، لتتصاعد الأزمة بين الثنائي . وقال فضل خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي الأهلي الرسمية، " الأزمة بيني وبين كهربا انتهت وهو بمثابة أخي الصغير واتمنى له التوفيق". " الأزمة بيني وبين كهربا انتهت وهو بمثابة أخي الصغير واتمنى له التوفيق". وأضاف " بمجرد تواجد كهربا بمقر اتحاد الكرة، انتهت الأزمة". وتطرق في حديثه عن نهائي أفريقيا، " نحاول التنسيق في حال وصول الزمالك للنهائي، بحضور عدد معين من الجماهير".

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