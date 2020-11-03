شادي محمد يكشف كواليس مباراة الأهلي والصفاقسي في نهائي أفريقيا

كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق كواليس من مباراة الأهلي والصفاقسي والتي إنتهت في الوقت القاتل للقلعة الحمراء. وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : جماهير الصفاقسي سقفت لنا أكثر من 3 مرات خلال سير المباراة ، بسبب التنقلات بالكرة خلال اللقاء. سير المباراة ، بسبب التنقلات بالكرة خلال اللقاء. وتابع : "دخلة جماهير الصفاقسي لمحمد أبوتريكة ساعدت في تحقيق اللقب التاريخي وقلنا مش إحنا اللي يحصل معانا كده. كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق عن Advertisements كواليس قصة ذهاب مانويل جوزيه لغرفة ملابس نادي الصفاقسي عقب نهاية المباراة الأولى في مصر بالتعادل الإيجابي 1-1. كواليس قصة ذهاب مانويل جوزيه لغرفة ملابس نادي الصفاقسي عقب نهاية المباراة الأولى في مصر بالتعادل الإيجابي 1-1. وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : " جوزيه في 2006 دخل غرفة الصفاقسي وكانوا بيضحكوا وقالهم أنا جاي اكسبكم هناك ولاعيبي الصفاقسي جريت وراه وانا جريت معاه.

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