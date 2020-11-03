الإسماعيلي ينفي مفاوضاته مع التونسي أنيس البدري

نفى علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، وجود مفاوضات رسمية مع المهاجم التونسي أنيس البدري. وقال وحيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "عواد لم يعرض على الاسماعيلي وهناك اتجاه داخل النادي لرفضه. البلد: "عواد لم يعرض على الاسماعيلي وهناك اتجاه داخل النادي لرفضه. واردف: لا يوجد مفاوضات رسمية مع انيس البدري، البعض ربط اسمه بالنادي ولكن هذا غير حقيقي، لجنة التعاقدات تضع أعينها على اكثر من مهاجم. وتابع: فخر الدين بن يوسف من افضل اللاعبين ونرغب في ضمه لنا. اسمه بالنادي ولكن هذا غير حقيقي، لجنة التعاقدات تضع أعينها على اكثر من مهاجم. وتابع: فخر الدين بن يوسف من افضل اللاعبين ونرغب في ضمه لنا. واتم كلماته متحدثا عن مركز حراسة المرمى قائلاً: نفاوض 6 حراس.

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