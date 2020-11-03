شادي محمد يعلق على قرار إيقاف مرتضى منصور

علق شادي محمد قائد الأهلي السابق على معاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من قبل اللجنة الأولمبية لمدة 4 سنوات مع عقوبة 100 ألف جنيه.
وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : سكتنا كتير على رئيسالزمالك وفاجأة عايزين نطلع قرارات عديدة ليه مش من الأول من سنين من شهور طبيعي يتفهم إنك بتأثر على الزمالك في قبل نهائي افريقيا.
كما طالب شادي محمد قائد الأهلي السابق معاقبة عمروالجنايني رئيس اللجنة الخماسية الحالية بسبب المكالمة المسربة للأخير.
وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : المفروض عمرو الجنايني يتحاسب ويتعاقب لأنه شتم جماهير الاهلي في الفيديو المسرب له ولا أعتقد ان المكالمة مفبركة ولكنه تطاول على الأهلي، ولابد من تحرك من النادي الأهلي لمعاقبته على مابدر منه.
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