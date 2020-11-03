ميدو يطالب بمعاقبة مٌسرب مكالمة عمرو الجنايني

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو مقدم برنامج أوضة اللبس معاقبة الصحفي الذي قام بتسريب مكالمة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية. وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس عن أزمة تسريب مكالمة عمرو الجنايني : لابد من معاقبة الصحفي الذي سرب مكالمة عمرو الجنايني والقانون في الوقت الحالي يقر يحبس اللي سرب المكالمة ومن الممكن أن تكون مفبركة. والقانون في الوقت الحالي يقر يحبس اللي سرب المكالمة ومن الممكن أن تكون مفبركة. كما كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو مقدم برنامج أوضة اللبس بأن أكبر مصيبة حصلت في الكرة المصرية قرار منع الجماهير من حضور المباريات. وخلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس قال ميدو : " أكبر مصيبة حصلت في الكرة المصرية خوض المباريات بدون جماهير حلاوة المباريات بحضور الجماهير وده اتسبب في صنع جيوش الكترونية من الأندية لو الشباب كانوا في المدرج مكنش حصل حاجات كتيرة بنشوفها غلط وغير جيدة على السوشيال ميديا في الوقت الحالي. الجماهير من حضور المباريات. وخلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس قال ميدو : " أكبر مصيبة حصلت في الكرة المصرية خوض المباريات بدون جماهير حلاوة المباريات بحضور الجماهير وده اتسبب في صنع جيوش الكترونية من الأندية لو الشباب كانوا في المدرج مكنش حصل حاجات كتيرة بنشوفها غلط وغير جيدة على السوشيال ميديا في الوقت الحالي.

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