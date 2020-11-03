شادي محمد يعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل

علق شادي محمد قائد الأهلي السابق على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة خلال احتفالية الأهلي بدرع الدوري.

وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : قولا واحدا المسؤول لازم تصرفه يكون

مسؤول فضل صديق ولكن لما تكون في منصب لازم تترك أهلاويتك.

وتابع : أنت صديق عزيز ولكن مينفعش مسؤول يلمس لاعب لو أنا كنت اتحمل برتوكول النادي الأهلي هو اللي يتصور من غير

أي مسؤول مينفعش تتطاول على أي لاعب.

وأكمل : غير مقبول ما فعلته انك تتطاول على أي لاعب في الأهلي من الأصغر للأكبر الفيديوهات كشفت تطاولك على اللاعب وأنت لمست كهربا بدون وجه حق.

وبسؤاله عن هل كهربا اخطأ في حق محمد فضل رد شادي محمد قائلًا : مش دور كهربا إنه يسلم على حد.