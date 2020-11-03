اتحاد الكرة يدرس التراجع عن إصدار بيان بديل لـ "اعتذار" كهربا لمحمد فضل

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التراجع عن إصدار بيان بديل للبيان الذي تم إصداره باعتذار محمود كهربا لاعب الأهلي لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.
ولم يتوصل اتحاد الكرة والأهليإلى صيغة اتفاق على بيان يرضي الطرفين بعدما أصدر اتحاد الكرة بيان الاعتذار إلى أن الأهلي اعترض عليه لأن كهربا لم يعتذر بالفعل.
ويفكر مسئولو اتحاد الكرة في الاكتفاء بجلسة تقريب وجهات النظر بين فضل وكهربا دون إصدار أي بيانات.
تدخل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة لعقد جلسة الصلح وإنهاء الخلاف الذي نشب خلال حفل تتويج الأهلي ببطولة الدوري.
كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة حفظت شكوى كهربا وفضل ضد بعضهما البعض بعد الصلح بينهما.
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