فياريال يهزم بلد الوليد ويرتقي للمركز الثالث في الليجا

استفاد فياريال على أكمل وجه من الوضع المعنوي الصعب للاعبي ضيفه بلد الوليد القابع في ذيل الترتيب، لكي يصعد الى المركز الثالث بالفوز عليه 2-صفر الإثنين في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وحسم فريق "الغواصة الصفراء" النقاط الثلاث في الشوط الأول بعد أن تقدم عبر النيجيري صامويل شوكويزي (21) وباو توريس (37)، ما فتح الطريق أمامه لتحقيق انتصاره الرابع والارتقاء الى المركز الثالث بـ15 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال سوسييداد المتصدر ونقطة خلف ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.

واستغل فياريال على أكمل وجه تعثر غرناطة أمام ليفانتي 1-1 الأحد، لكي يتقدم عليه ويصعد مرتبة الى المركز الثالث، وذلك قبل الاستحقاقات الصعبة التي تنتظره في المراحل المقبلة ضد خيتافي الثامن (11 نقطة) وريال مدريد وريال سوسييداد تواليا.

وفي المقابل، بقي بلد الوليد في قاع الترتيب بعد تلقيه هزيمة خامسة من دون أي فوز (3 نقاط من ثلاثة تعادلات).

المصدر: فرانس برس