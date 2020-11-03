فولهام يحقق فوزه الأول في الدوري الإنكليزي

حقق فولهام فوزه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ أواخر نيسان/أبريل 2019، وذلك بحسمه مواجهة قاع الترتيب مع ضيفه وست بروميتش ألبيون 2-صفر الإثنين في المرحلة السابعة.

وبعد موسم في الدرجة الأولى، استهل النادي اللندني عودته الى دوري الأضواء بخمس هزائم وتعادل لكنه نجح الإثنين في الاستفادة من وضع ضيفه العائد أيضا وست بروميتش الذي لم يحقق بدوره أي فوز حتى الآن، لكي ينال النقاط الثلاث الأولى بعد العودة بين الكبار.

ويدين فولهام بالفوز إلى بوبي ريد والنيجيري أولا أينا اللذين حسما المباراة في شوطها الأول بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين 26 و30 تواليا.

ورفع فولهام رصيده الى 4 نقاط في المركز السابع عشر مباشرة أمام وست بروميتش الذي يملك ثلاث نقاط من 3 تعادلات و4 خسارات.