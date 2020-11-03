الامارات | العين ضيفاً ثقيلاً على الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين ضيفاً ثقيلاً على الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند السادسة من مساء اليوم مباراة الفجيرة والعين ضمن الجولة الرابعة للدوري، وتعرّض العين أخيراً لانتقادات بعد الخسارة أمام الشارقة، في المقابل يتطلع الفجيرة لتحقيق أول انتصار على ملعبه في الموسم الجاري، وأول فوز على العين في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري.

ويحتل العين المركز الثامن برصيد أربع نقاط، بعد أن فاز على خورفكان (2-0)، وتعادل مع شباب الأهلي (1-1)، قبل ان يخسر من الشارقة (2-1)، بينما يحتل الفجيرة المركز قبل الأخير برصيد خالٍ من النقاط، بعد تعرضه لثلاث خسارات متتالية أمام الشارقة (4-2)، وبني ياس والظفرة (3-1).

ويدرك العين أن الفرصة ثمينة لنيل ثلاث نقاط مهمة للبقاء في دائرة المنافسة، بينما يدرك الفجيرة أن عدم التعرض للخسارة الرابعة مطلب مهم لكي لا يدخل في النفق المظلم بشكل مبكر، قبل خوضه لديربي الإمارات الشمالية أمام اتحاد كلباء في الجولة المقبلة.

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وعلى الجانب الآخر يتطلع مدرب العين، بيدرو، الى الاستفادة من الأخطاء الدفاعية للاعبي الذئاب لاستثمارها، وسيعمل على فك التكتل الدفاعي المتوقع للاعبي الفجيرة لتسجيل هدف مبكر يسهل من مهمة العين.

وكان الفريقان قد التقيا أربع مرات في الدوري فاز العين في ثلاث مباريات، فيما انتهت المباراة الرابعة بالتعادل.

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