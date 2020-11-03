الامارات | «بورشيم» بطل «تحدي الماء» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بورشيم» بطل «تحدي الماء» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المتسابق هالفارد بورشيم على المركز الأول لفئة الرجال في سباق «تحدي الماء»، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونظمته شركة 9714 سبورت، عضو مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، في الحديقة المائية بشاطئ «جي بي آر» بمنطقة المارينا في دبي، وبرعاية بوكاري سوت.

وقال بيان صحافي: «أنهى بورشيم السباق الذي بلغت مسافته 400 متر في زمن قدره 5:48 دقائق، تلاه خالد الكعبي في المركز الثاني بزمن قدره 6:33 دقائق، وحل أحمد السعدي في المركز الثالث بزمن قدره 6:37 دقائق، وعلي الموراوي في المركز الرابع بزمن قدره 7:41 دقائق، وهوانا أجوا في المركز الخامس بزمن قدره 7:53 دقائق».

وذكر البيان: «في فئة السيدات، فازت تيتيانا مالتسيفا بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 16:48 دقيقة، تلتها مريم العليلي في المركز الثاني بزمن قدره 18:02 دقيقة، وحلت مروة الحسني في المركز الثالث بزمن قدره 32:26 دقيقة، وريم المقبالي في المركز الرابع بزمن 39:00 دقيقة، وهدى الخزامي في المركز الخامس بزمن 40:44 دقيقة».

وضمن فئة الفرق، فاز فريق جمارك دبي بالمركز الأول، بعد إنهاء أفراده السباق في زمن قدره 31:36 دقيقة، تلاه فريق سيشليهام في المركز الثاني بزمن قدره 56:03 دقيقة، وحل فريق أكوا ترايفيكتا في المركز الثالث بزمن قدره 1:08:10 ساعة. وعقب انتهاء السباق، قام بتتويج الفائزين، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بحضور مساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، ومؤسس الشركة المنظمة للحدث أمل ماجد المهيري.

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من جانبها، قالت أمل ماجد المهيري: «نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي تحقق لهذا الحدث الذي نفخر بأنه أول فعالية تنظمها شركة 9714 سبورت، كما أسعدنا أكثر الإقبال الكبير على المشاركة في الفعالية، والطلب المتزايد من المشاركين على تنظيم التحدي مرة أخرى، ما يبرز دور الدولة في إعلاء قيمة التحدي والابتكار في كل الظروف، ومن هذا المنطلق تم تنظيم هذا التحدي الذي شجع على مشاركة العنصر النسائي، وهو الأمر الذي يؤكد أن دولة الإمارات تشجع على مشاركة المرأة ودخولها كل الميادين، خصوصاً في المجال الرياضي، لتأهيلها لأخذ دور قيادي في هذا المجال مستقبلاً».

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التنوّع في تنظيم الفعاليات السنوية، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما يحرص على تشجيع ودعم مثل هذه الأحداث الجديدة، لنشر الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها.

35 حاجزاً في مياه البحر

واجه المشاركون خلال التحدي 35 حاجزاً في مياه البحر، عبر الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر، ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية، وبعد اجتياز جميع التحديات، عاد المشاركون مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ للوصول إلى خط النهاية، إذ تم تطبيق كل إجراءات السلامة الوقاية خلال الفعالية، مع التعقيم المستمر، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

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