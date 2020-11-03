الامارات | عجمان يفتش في «تاريخ المواجهات» أمام النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يفتش في «تاريخ المواجهات» أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخشى فريق النصر توقف نتائجه الإيجابية، عندما يستضيف عجمان عند التاسعة مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، وذلك بسبب سجل نتائج مواجهة الفريقين في المواسم الثلاثة الماضية، إذ كان عجمان هو الطرف الأفضل والمسيطر على المباريات بتحقيق الفوز في أربع مباريات، بينما تعادلا في مباراة، وفاز النصر في مباراة واحدة 1-صفر، وكانت منذ عامين، وبالتحديد 9 فبراير 2018.

وخلال الجولات الثلاث الأولى فاز النصر في مباراتين وتعادل في مباراة، كاشفاً عن نيته في المنافسة على اللقب، بعد تدعيم الصفوف بعدد مميز من اللاعبين الأجانب والمواطنين.

من جانبه، يعاني عجمان بشكل كبير هذا الموسم، حيث خسر مباراتين وتعادل في مباراة كانت أمام حتا في الجولة الماضية، رافضاً تحقيق أي نتيجة إيجابية حتى الآن، وما يزيد وضع الفريق سوءاً هو تأكيد مدربه المصري أيمن الرمادي، أن فريقه سيعاني اليوم من غياب ثمانية لاعبين.

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ولم يُخفِ مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، القلق من مباراة اليوم، وأكد في مؤتمر صحافي أن لاعبيه استعدوا جيداً، بينما قال لاعب النصر ضياء سبع: «كل المباريات التي نلعبها مهمة، وهدفنا الفوز بجميع المواجهات».

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