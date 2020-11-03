الامارات | «السباحة» ينتظر رد الاتحاد الدولي على تعديلات النظام الأساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «السباحة» ينتظر رد الاتحاد الدولي على تعديلات النظام الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل اتحاد السباحة مخاطباته مع الاتحاد الدولي من أجل اعتماد التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة، حيث ينتظر الاتحاد رد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على التعديلات والقرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي أقيم الشهر الماضي.

وأكد الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الاتحاد أرسل قائمة التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية، إضافة إلى محضر الاجتماع مترجم، طبقاً لقواعد الاتحاد الدولي واللائحة المعتمدة من أربع سنوات، وردت اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي بإرسال بنود لائحة النظام الأساسي، مع الإشارة إلى البنود الذي تم تعديلها، وكتابة البنود الجديدة مرة أخرى، وهو ما قام به الاتحاد بالفعل، حيث أرسل كل متطلبات اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي».

وأشار الوهيبي إلى أن كل المخاطبات التي طلبها الاتحاد الدولي تم إيفاؤها في الوقت المحدد، ولكن لا يوجد وقت محدد لرد الاتحاد الدولي، وينتظر مجلس الإدارة صدور القرار الأخير من أجل الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لبحث القرارات.

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