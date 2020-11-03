الامارات | رفض شكوى الفجيرة ضد الحكم و«الفار» لعدم سداد الرسوم

شكرا لقرائتكم خبر عن رفض شكوى الفجيرة ضد الحكم و«الفار» لعدم سداد الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي ومشاركة نائبه حمدان الزيودي، والأعضاء حسن الشيباني وعبدالله الحمادي وسلمان الطويل، ومقرر اللجنة شادي مدحت، رفض الشكوى المقدمة من نادي الفجيرة ضد حكم مباراته مع الظفرة خالد ناجم وحكم الفيديو عادل النقبي لعدم سداد الرسوم، في وقت رفضت أيضاً طلب الاعتراض المقدم من نادي خورفكان لعدم جواز التظلم على القرارات أمام اللجنة إعمالاً للبند 4 من المادة 32 من لائحة الانضباط.

وقالت اللجنة في بيان أمس: «اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة بني ياس وخورفكان في دوري الخليج العربي، وقررت بإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر للاعب بني ياس غاستون ماكسيميلينو ألفرز سواريز وتغريمه 1000 درهم لرفع قميص به عبارات أو صور».

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وأضافت: «كما وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي التعاون وعقوبة الإنذار لنادي شباب الأهلي ونادي مسافي، وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على أندية الحمرية والبطائح والعين والوصل لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة، كما فرضت غرامة مالية أخرى على نادي الحمرية لعدم توفيره الحد الأدنى من رجال الأمن».

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