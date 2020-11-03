الامارات | دا سيلفا: كلباء يرغب في انطلاقة حقيقية أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن دا سيلفا: كلباء يرغب في انطلاقة حقيقية أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، على أن فريقه يرغب في أن تكون انطلاقته الحقيقية بدوري الخليج العربي أمام الوصل، بعد غدٍ، ضمن الجولة الرابعة.

وقال دا سيلفا، في المؤتمر الصحافي التقديمي استعداداً لمواجهته مع الوصل: «إن اتحاد كلباء سينتهج الأسلوب نفسه، الذي أدى به المباراة السابقة أمام الجزيرة، ويطمح إلى تحقيق الفوز»، مضيفاً: «سنلعب مهاجمين، خصوصاً أن المباراة ستقام على أرضنا، وسنمضي في تحقيق طموحاتنا».

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ورفض مدرب اتحاد كلباء اعتبار أن زحمة جدول المباريات ستؤثر في أداء الفريق بخوض اللاعبين مباريات عدة، في وقت قصير، وقال: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر سلباً في الفريق، لأننا استعددنا جيداً لمثل ذلك، ونحن على دراية مسبقة بالجدول، واللاعبون جاهزون، وقادرون على التحمل».

وعن تطلعاته لاستعادة الفريق المستوى نفسه الذي ظهر عليه أثناء المباريات الودية، التي سبقت انطلاق الموسم، وفوزه بدرع بطولة الشارقة الودية، قال المدرب: «أنا على ثقة تامة بجميع اللاعبين، وأرى الأداء في تطور مستمر، وهدفنا موسم إيجابي استثنائي».

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