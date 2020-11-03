شكرا لقرائتكم عمار حمدي: الأهلي طلب عودتي ولكن فضلت الإعارة بسبب الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار للاتحاد السكندري،عن سعادته بالعودة لصفوف الاتحاد السكندري ، قائلا: "طموحي التواجد في المربع الذهبي في الموسم المقبل والانضمام للمنتخب الأول واستمرار التواجد مع المنتخب الأولمبي".

وقال عمار حمدي، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لست حزينا على عدم العودة للأهلي وأنا من طلبت الخروج للإعارة وكنت أرغب في استمرار الإعارة والأهلي حدثني في العودة ولكن فضلت الخروج خشية ألا يكون لي دور مع الفريق".

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وتابع عمار حمدي: "لن يكون لي دور مع الأهلي لذا فضلت الخروج للإعارة لاسيما أنني أرغب في المشاركة بالأولمبياد"، متابعا: "انتقلت إلى الاتحاد من أجل نادي الاتحاد السكندري ومحمد مصيلحي رئيس النادي وحسام حسن المدير الفني ونادي الاتحاد له فضل علي هو وجمهوره في الانضمام للمنتخب الأولمبي".

وأضاف عمار حمدي: "كنت أتمنى التدريب تحت قيادة حسام حسن أو إيهاب جلال وحاليا سأتدرب تحت قيادة حسام حسن مع الاتحاد السكندري".