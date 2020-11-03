شكرا لقرائتكم حسام الزناتي يكشف كواليس استقالته من اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق كواليس استقالته من منصبه ورفض الاستمرار في الموسم الجديد، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "قرار استقالتي من لجنة المسابقات اتخذته منذ فترة ولكن قدمت الاستقالة بشكل رسمي منذ 10 أيام لشعوري أن الخطة التي وضعتها لن تسير كما أريد لذا فضلت ترك المهمة لمن يأتي من بعدي".

تابع: "كان في دماغي تخيل معين لشكل المسابقة كنت أطمح في تحقيقه بالسنة التانية لي ولكن هناك صعوبة في تحقيق هذه الخطة"، موضحا: "كان هناك شكل تنظيمي كنت انوي تطبيقه كما يحدث في الدوري الانجليزي وكنت عايز اعمل للدوري هوية وبراند زي البريميرليج".

أردف: "لا يوجد وقت متاح لإحداث التغييرات اللي كنت عايز اعملها في الدوري واستقلت عشان كنت جاي بخطة حققت جزء منها والجزء التاني اكتشفت انه عايز وقت اطول، مشيرا: "كنت أخطط للبقاء موسمين في ادارة لجنة المسابقات وبحد أقصى 3 سنوات لأن المنصب ليس حكرا على أحد".

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استطرد: "بعد تأجيل منافسات افريقيا للمرة الثالثة عندنا الكأس دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي وكنت ارغب في خوض دور الثمانية قبل النهائي الافريقي وكنت اخطط لانطلاق الموسم الجديد 9 ديسمبر والكأس ينتهي 5 ديسمبر وفقا لتصوري".

أضاف: "صعب التوقع بنهاية الموسم الجديد وأتركها للمسئولين الذين سيتولون المهمة من بعدي وأتوقع صعوبة لعب الأندية مباراة كل أيام في الموسم الجديد".