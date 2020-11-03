شكرا لقرائتكم صراع بين الإسماعيلى والمقاولون على ضم أحمد ياسر مهاجم المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإسماعيلي والمقاولون العرب في مفاوضات رسمية مع أحمد ياسر مهاجم المصرى للتعاقد معه بعد إعلانه الرحيل عن ناديه بعد الخلاف بينه وبين وعلى ماهر المدير الفنى للفريق الذى رحب برحيل اللاعب .

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كان أحمد ياسر طلب من الإدارة الموافقة على رحيله وهو ما جعل الأخيرة تطالبه بإحضار عرض رسمى جاد خاصة وأنه مرتبط بتعاقد مع الفريق ولا يحق له الرحيل لأى نادى أخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .

من ناحية أخرى طلب مسئولو النادى المصرى البورسعيدى من اتحاد الكرة، المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية، خاصة وأن الاتحاد العربى يطلب مشاركة الأندية الشعبية وهو ما حدث في النسخة الحالية من البطولة حيث شهدت مشاركة ناديى الاتحاد السكندرى والاسماعيلى، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره بشأن مشاركات الأندية فى البطولة العربية عقب نهاية الموسم الجارى.