شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: أقدر مسئولية قميص الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي المنضم حديثًا من صفوف المقاولون العرب، أنه يقدر بشكل كبير قيمة المسئولية التى تقع على عاتقه لارتداء قميص الأهلي موضحا أنه ارتدى ذلك القمص كثيرا كمشجع، وحينما يرتديه كلاعب فبالتأكيد هذه المسئولية تستحق الاستعداد الجيد لها.

وأضاف طاهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورتس2، مساء الاثنين: "ذهبت لاختبارات المقاولون العرب بقميص الأهلي، حبه يجرى في دمي منذ الصغر وحلمت بهذا الشرف كثيرًا ولا أتخيل أن حلم الطفولة بات حقيقة".

وتحدث طاهر عن بطولة أفريقيا قائلا: "الأهلي على بعد خطوة من اسعاد جماهيره، مباراتي الوداد أثبتوا أن الأهلي له شخصية مختلفة وقريب جدا من اللقب، بعد مباراة الوداد الأولى في المغرب شعرت أ، الأهلي قريب من البطولة أكثر من أى فريق آخر".

ووجه طاهر الشكر لمجلس إدارة المقاولون واللاعبون والجهاز الفني، موضحا أن الفريق سمح له بالعلاج في الخارج عكس ما هو متعارف عليه في الفرق غير الأهلي والزمالك.

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ونجحت إدارة النادي الأهلي في إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب، وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين إدارة الناديين لإنهاء الصفقة والاستعانة بخدمات اللاعب، وحصول الأحمر على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات مقبلة.

شارك طاهر في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول عام 2018 وشارك مع منتخب مصر للشباب في أمم أفريقيا عام 2017، لكنه لم يشارك في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار وتحت 23 سنة واللتان أقيمتا في مصر بسبب الإصابة.

شارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب مع الفريق الأول بموسم 2013/ 2014 ولعب في مركز المهاجم الصريح وتحت المهاجمين وجناح أمامي لكن حظوظه كانت قليلة للظهور بسبب كثرة الإصابة.