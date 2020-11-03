شكرا لقرائتكم الزناتي: وضعنا تصورين للعب الموسم الجديد من دورين.. ولدينا مشكلة في البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابق، أنه تم وضع خيارين حال للعب الموسم الجديد من 34 أسبوع الأول لعب المباريات فترة الأولمبياد بدون لاعبي المنتخب الأولمبي ومن الصعب انتهاء الموسم في يونيو المقبل او الغاء دور الـ32 والـ16 بالكأس.

وقال الزناتي ، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الكرة المصرية تحتاج أمور كثيرة تطوير في البنية التحنية رغم انه عندنا ملاعب كتير ومحتاجين علم ومعظم مدربي قطاع الناشئين مش معاهم رخص تدريبية وفيه شغل كتير محتاج يحصل لتطوير الكرة المصرية".

وأضاف الزناتي : "من السهل وضع خطة منتظمة لأكثر من موسم ولكن الأزمة انه فيه معطيات مبتبقاش واضحة، موضحا: "الأندية ترفض فكرة لعب مباراة كل 3 أيام وشايف انه فيه مشكلة في الاستشفاء في مصر والامر في مصر غير مقبول".

وتابع الزناتي : "كان في دماغي تخيل معين لشكل المسابقة كنت أطمح في تحقيقه بالسنة التانية لي ولكن هناك صعوبة في تحقيق هذه الخطة"، موضحا: "كان هناك شكل تنظيمي كنت انوي تطبيقه كما يحدث في الدوري الانجليزي وكنت عايز اعمل للدوري هوية وبراند زي البريميرليج".

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وأردف: "لا يوجد وقت متاح لإحداث التغييرات اللي كنت عايز اعملها في الدوري واستقلت عشان كنت جاي بخطة حققت جزء منها والجزء التاني اكتشفت انه عايز وقت اطول، مشيرا: "كنت أخطط للبقاء موسمين في ادارة لجنة المسابقات وبحد أقصى 3 سنوات لأن المنصب ليس حكرا على أحد".

واستطرد: "بعد تأجيل منافسات افريقيا للمرة الثالثة عندنا الكأس دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي وكنت ارغب في خوض دور الثمانية قبل النهائي الافريقي وكنت اخطط لانطلاق الموسم الجديد 9 ديسمبر والكأس ينتهي 5 ديسمبر وفقا لتصوري".

أضاف: "صعب التوقع بنهاية الموسم الجديد وأتركها للمسئولين الذين سيتولون المهمة من بعدي وأتوقع صعوبة لعب الأندية مباراة كل أيام في الموسم الجديد".