شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب أوباما عن الزمالك أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب يوسف أوباما مهاجم الزمالك عن مباراة الرجاء المغربي المقرر لها بعد غد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وجاء ذلك بعد نصيحة طبية بعدم الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي نظرًا لعدم اكتمال شفائه بنسبة 100%، وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أوباما يعاني من إصابة في الركبة وهو ما يجعل مشاركته في المباراة صعبة، وسيخضع اللاعب لأشعة جديدة غدًا لتحديد موعد عودته للتدريبات وإمكانية مشاركته في المباراة النهائية للبطولة في حالة تأهل الزمالك.

كما استقر مسئولو نادي الزمالك علي سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق إلى ألمانيا عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة في الركبة في مباراة الإسماعيلي في ختام الدوري، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت علي سفر اللاعب الي المانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر الي بعد البطولة.

وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي مكثفة منذ تعرضه للإصابة، واصبح قادرا علي المشاركة في مباراة العودة امام الرجاء المقرر لها بعد غدا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان ينهي اللاعب مشاركته مع الزمالك في البطولة علي ان يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق على هامش مران اليوم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.

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ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدني، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدني والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي، يأتي ذلك في ظل البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.