شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: رفضت العودة للأهلى وفرصتى للمشاركة بالمنتخب أكبر مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمار حمدى، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى الاتحاد السكندرى، أنه رفض طلب النادى الأهلى بالعودة إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش، وقال عمار فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "مبسوط بالانضمام إلى الاتحاد وكنت أتمنى تلك الخطوة من بدرى لكن محصلش نصيب، أتمنى المشاركة مع الفريق وحلمى الشخصى التواجد مع المنتخب الأول والأوليمبى".

وأضاف: "مازعلتش من عودة بعض المعارين وطلبت الإعارة رغم أن النادى أبلغنى بالعودة، لأنى لم أكن أحب أن أعود ولا يكون لى دور مع الفريق، لو شايف انى هرجع ألعب والنادى ماسك فيا كنت هرجع أكيد".

واختتم: "الأولمبياد بعد بطولة الدورى وهدفى المشاركة مع المنتخب، عايز يكون رجلى فى الملعب عشان أكون موجود فى المنتخب، وكان نفسى أتدرب مع إيهاب جلال وحسام حسن، ومش صعب انضم للمنتخب من الاتحاد وحدث هذا الأمر من قبل".

فى سياق متصل، كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي أن ناديه من حقه إستعادة الثنائي عمار حمدي وكريم يحيي من نادي الإتحاد السكندري بعد الموسم الأول من عقد الإعارة الذي يستمر موسمين ، وأعلن أمير توفيق انتقال عمار حمدي ‏إلى الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للأهلي استعادته بعد ‏السنة الأولى ، كما أعلن مدير التعاقدات بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى ‏الاتحاد السكندري بشكل نهائي، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.‏