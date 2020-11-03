شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: البعض يعلم عصبية كهربا ويتربص لإخراجه عن النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، على المشادة التى حدثت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال احتفالية تتويج الأهلى بدورى الموسم الجارى، وقال القيعى فى برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: "أحاول الالتزام بالموضوعية، هناك بعض الاندهاش لأن التصرف واضح، رئيس الاتحاد عمرو الجناينى لم يحضر ونائب رئيس الاتحاد أيضاً، ولم يحضر إلا عضو باللجنة فى احتفالية التتويج بالدورى، الأهلى لم يكن يرغب فى احتفالية أصلا بسبب التركيز فى أفريقيا، والفكرة أن حضور عضو من اللجنة هو لاستكمال الاحتفالية مش عشان تبوظ اليوم".

وأضاف القيعى: "محمد فضل شتم كهربا وقاله (انت قليل الأدب)، كهربا لم يسلم على فضل لأن هذه ليست مراسم تتويج وتسليم، فقط ذهب إلى مؤمن وعايز ياخد بإيده بنوع من الاندفاع بالفرحة، لماذا فسرها فضل على أنها تجاهل، هذه ليست لحظة بروتوكولية لكى نقول تجاهل".

واستكمل القيعى: "ومع ذلك سنعتبر أن كهربا تعمد التجاهل، تبقى حقيقة أن هذا لاعب فى يوم فرح ناديه ببطولة، وأنت مسئول كبير تحضر لحظة مبهجة، أن تترك كل الليلة دى ولا يعنيك أن الدول العربية كلها تتابع الموقف وتنزل لمستوى الحدث".

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واصل: "محمد فضل ابن ناس ومتربى ووالده مستشار وكادر محترم ولهذا بمجرد ما اعتزل تلقفه الأهلى فى خطوة لا ينالها أى لاعب، وتم تعيينه مدير تعاقدات وفى أول أزمة واختبار بين المسئولية وما يريده حدثت مشكلة كبيرة جداً فى لحظة فى منتهى الخطورة على الأهلى فى الميركاتو الشتوى وكان لديه كل الملفات".

واستأنف القيعى: "تخيل لاعب فى أقل من سنة يتقلد كل هذه المناصب ويصبح واحداً من خمسة مسئولين عن الكرة المصرية ولكن الأزمات المتتالية التى يتعامل معها فضل ليست مناسبة، أنصحه أن يتعامل بحكمة لأن هذا يتعارض مع نجاحك كمسئول سيستمر".

واختتم: "كهربا لم يبدأ بالاعتداء ولكن يجب أن ينتبه وألا يتصرف بشكل منفرد، لأن الناس عرفت أنك عصبى وبدأول يتربصوا بيك عشان يغلطوك".