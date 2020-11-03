شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى إجازة 3 أيام وخمس لاعبين تحت رهان المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر عن حصول بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إجازة لمدة 3 أيام يسافر خلالها إلى جنوب أفريقيا، بعدما اتفق مع الإدارة على خريطة الموسم الجديد، وأضاف زاهر عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "موسيمانى يراهن على 5 لاعبين فى النادى وهم قفشة وصالح جمعة وحسين الشحات ووليد سليمان ولاعب صاعد سنراهم بشكل أخر فى الفترة المقبلة"، وواصل: الأهلى استعاد 4 لاعبين هم محمد شريف، ناصر ماهر وأكرم توفيق وسيضم صفقتين على الأكثر خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.

وأفادت مصادر لـ"الخليج 365" بأن إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخرًا واستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن الأهلي بات قريبًا جدًا من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في هذه الصفقة خاصة أن الأهلي استقر على رحيل السنغالي بادجي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه وغالبًا سيكون سيرينو هو بديل المهاجم السنغالي لو نجح المفاوضات بين إدارة الأهلي ونيرتها في صن داونز