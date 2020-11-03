شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: دربت لاعبين وصلت قيمتهم السوقية حاليا لـ250 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن ميمى عبد الرازق، مدرب كرة القدم، إنه مستمر فى التدريب منذ حوالى 38 عاماً، مشيراً إلى أنه ومنذ ابتعاده عن الملاعب بدأ فى مجال التدريب، وخاض فرص مع الكثير من أندية الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتابع عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، لبرنامج مساء دى إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه درب لاعبين وصلت قيمتهم السوقية لـ250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن شخصية المدرب تأتى من قوته ظللت طوال عمره.

وأكمل عبد الرازق، أنه يتواصل مع العديد من اللاعبين على الساحة حالياً معظمهم فى الأندية الكبيرة وجميعهم تدربوا على يد، قائلا:" أنا أكاديمى فى المقام الأول وأفنيت عمرى فى مجال التدريب، وحالياً أعمل فى منصب مدير قطاع الناشئين".

زاعتمد مجلس ادارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية التشكيل المقدم من الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى عن الموسم الكروى 2021/2020 بعد المشاورات التى أقيمت بين رئيس القطاع ومجلس إدارة النادى الساحلى والذى جاء على النحو التالى :ميمى عبد الرازق …. رئيس قطاع الناشئين والبراعم.