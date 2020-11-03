شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والمقاولون العرب يطلبان التعاقد مع مهاجم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإسماعيلي والمقاولون العرب في مفاوضات رسمية مع أحمد ياسر مهاجم المصرى للتعاقد معه بعد إعلانه الرحيل عن ناديه بعد الخلاف بينه وبين وعلى ماهر، المدير الفنى للفريق الذى رحب برحيل اللاعب.

وكان أحمد ياسر طلب من الإدارة الموافقة على رحيله وهو ما جعل الأخيرة تطالبه بإحضار عرض رسمى جاد، خاصة أنه مرتبط بتعاقد مع الفريق ولا يحق له الرحيل لأى ناد آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى طلب مسئولو النادى المصرى البورسعيدى من اتحاد الكرة، المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية، خاصة أن الاتحاد العربى يطلب مشاركة الأندية الشعبية وهو ما حدث في النسخة الحالية من البطولة، حيث شهدت مشاركة ناديى الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره بشأن مشاركات الأندية فى البطولة العربية عقب نهاية الموسم الجارى.

على صعيد مختلف، رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مقترح إقامة دوري الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدوري في نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الاوليمبي الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.