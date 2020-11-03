شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: لو فضل حضن كهربا زي الجناينى ماحضن شيكابالا مكانش حصل أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لم يجد التعامل فى أزمته مع كهربا، خلال مراسم تتويج الأهلى بدرع الدورى، وقال القيعى عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: عمرو الجناينى فى مباراة السوبر احتضن لاعبى الزمالك وهنأهم مُتسائلاً: أين البروتوكول هنا، وأين قواعد البروتوكول فى التعامل بهذا الشكل مع كهربا، الجناينى احتفل مع الزمالك فى مباراة بها طرفين مصريين، لو كان فضل خد كهربا فى حضنه زي عمرو الجناينى كان تجاوز الأزمة.

أضاف: فى الخارج أول مظهر من مظاهر التحرش هو اللمس والاستفزاز، لأن هذا يهين إنسانية أى شخص، خاصة عندما يأتى من شخص كبير ومسئول، وواصل: بدل ما نتكلم بفرحة تتويج الأهلى ومؤمن نتحدث عن مشكلة مفتعلة، لأن فضل لو تجاوز عن هذا الأمر البسيط جداً كانت مرت الأزمة.

استكمل: لما رئيس لجنة المسابقات استقال عملتله حفلة وفرحتله ليه جاى تبوظ فرحتى أنا، اللقطة التى حدثت كانت اعتداء على حق مؤمن زكريا.

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فى سياق متصل، أزالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، البيان الذى نشره منذ بضع دقائق وأعلن خلاله انتهاء أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ورغم أن الصفحة الرسمية للاتحاد أعلنت منذ قليل انتهاء الأزمة باعتذار كهربا لمحمد فضل، فاجأت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر فيس بوك الجميع بإزالة بيان الاعتذار.

وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.