شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء: معنوياتنا مرتفعة ومباراة الزمالك ستكون لقاء بين "هرمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد وهبى المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى، أن فريقه جاء إلى مصر لتقديم مباراة قوية ورجولية وإثبات قوته أمام الجماهير المصرية، وقال وهبى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: التحكيم الكارثى للحكم الكاميرونى، ساهمت فى فوز الزمالك بالمغرب، والفريق معنوياته عالية جدًا ويريد تقديم مباراة قوية ورجولية ليعرف الشعب المصرى قوة فريق الرجاء، وستكون مباراة بين هرمين.

أضاف: كان لدينا 16 إصابة بفيروس كورونا ولم يكن ممكناً أن يغادر الفريق أرض الوطن، صحيح ما زال لدينا ثلاث إصابات من بينهم حارس مرمى الفريق ولكننا نثق فى البدلاء، ونشكر الزمالك على الموقف الإنسانى بالموافقة على تأجيل المباراة.

وخضع لاعبو فريق الرجاء المغربي، مساء اليوم الإثنين، لمسحة طبية، والتي يشرف عليها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء، في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي للرجاء المغربي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلاً: "انتهى أعضاء بعثة نادي الرجاء الرياضي للتو من إجراء المسحة الطبية الخاصة بكوفيد-19، والتي تشرف عليها كاف بموجب البروتوكول الصحي الخاص بمسابقة دوري أبطال أفريقيا".

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وكان الفريق المغربي، قد وصل اليوم الاثنين، إلى القاهرة، استعدادًا لخوض مواجهة الزمالك، التي تم تأجيلها مرتين، من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

ووصل الرجاء المغربي، بدون 3 لاعبين مازالوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهم الحارس الأساسي أنيس الزنيتي، بجانب ثنائي الدفاع محمد الدويك وعبد الجليل جبيرة.

وأنهى الزمالك، لقاء الذهاب، الذى أقيم يوم 18 أكتوبر الماضى، بالفوز بهدف نظيف، سجله النجم المغربى أشرف بن شرقى.

جدير بالذكر، أن المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء، سوف يواجه الأهلى، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر المقبل، على ملعب "برج العرب".