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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يعلن رسميا أسماء 95 ناديًا لحضور الجمعية العمومية ، ومباراة الزمالك والرجاء.. استقبال بطل المغرب بالورود في المطار، واتحاد الكرة يحذف بيان "صلح" محمد فضل وكهربا . اتحاد الكرة يعلن رسميا أسماء 95 ناديا لحضور الجمعية العمومية فور انتهاء الموسم الكروي 19-2020 الذى يحتسب بختام مسابقة الدوري الممتاز، تم تصنيف الأندية التى يحق لها المشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، وتم اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون، وجاء على النحو التالي، عدد الأندية 95 ناديا، ليتم تقليص الجمعية العمومية من 224 نادياً إلى 95 فقط. اتحاد الكرة يحذف بيان "صلح" محمد فضل وكهربا Advertisements أزالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، البيان الذى نشره منذ بضع دقائق وأعلن خلاله انتهاء أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية تسببت أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فى استبعاد الأخير من معسكر المنتخب الوطنى الذى سينطلق غداً، الثلاثاء، استعداداً لمباراتي توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريفيا.

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