شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 2 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 2 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، بعثة الرجاء تصل القاهرة لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيمن حفنى يظهر فى مقر الزمالك لدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء، والزمالك يجرى مسحة كورونا قبل المران استعدادًا لمواجهة الرجاء. وصلت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الإثنين، بعثة الرجاء المغربى، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى.. Advertisements مباراة الزمالك والرجاء.. الونش يطير إلى ألمانيا عقب أفريقيا استقر مسئولو نادى الزمالك على سفر محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، إلى ألمانيا عقب انتهاء دورى أبطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى..

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