شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحذر من الأخبار المغلوطة بشأن الصفقات فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الإسماعيلى أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأخبار غير الصحيحة والتى تخص الإسماعيلى على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالتعاقدات و

أخبار متعلقة بطلبات للجهاز الفني ومشكلات، وشدد وحيد على أن تلك الأخبار مغلوطة وغير صحيحة وطالب وحيد جماهير النادى فى كل مكان بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المغلوطة، مضيفًا أن أى أخبار تخص النادى يتم نشرها عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلي .

وأكد أن لجنة التعاقدات تبذل أقصي جهد لإتمام صفقات تليق بالنادي وتلبي طموحات جماهيره وسيتم الإعلان فورًا عن باق الصفقات فور إنهائها، وطلب وحيد من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار التى تنتشر خاصة فى الفترة الحالية.