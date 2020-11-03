شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوى عن أزمة كهربا وفضل: رغم التصالح لكن المشهد مخجل للطرفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضي حسن المستكاوى، ساخرًا خلال تعليقه على أزمة كهربا ومحمد فضل إنه فوجئ بتطورات الأزمة حيث إنه شاهد البيان الصادر عن اتحاد الكرة ثم توجه للصلاة وفوجئ بعدها أنه لا يوجد بيان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفة لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية"ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "الحمد لله إنهم اتصالحوا وأنا رأيت المشهد وهي خناقة في احتفالية ملهاش مبرر على الإطلاق وحاجة تزعل لما نشوف اشتباك بين مسئول كروي ممثل لاتحاد الكرة ولاعب.. مش عارف أقول فيه نرفزة ملعب مثلاً؟ أنا بتريق من شدة زعلي وحزني بتريق".

وتابع: "الموضوع ده مش لازم يكبر أوي ويمثل إساءة للطرفين مايصحش حد في منصب محمد فضل يشتبك مع لاعب سواء بحسن أو سوء نية دي مسألة لا تجوز على الإطلاق وهو مشهد مؤسف ومخجل ومش هدور مين اللي غلطان ؟ ".