شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينفى الاعتذار لمحمد فضل خلال جلسة الصلح فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي الاعتذار لمحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن كهربا لم يتجاوز في حق عضو اللجنة الخماسية حتى يعتذر وأن ما جاء في البيان الصادر عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عار تمامًا من الصحة، وشدد أن ما حدث كانت جلسة ودية للصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في حضور شخصيات عملت على تقريب وجهات النظر وانهاء الخلاف الذي حدث بينهما في مراسم تتويج الأهلي ببطولة الدوري أمس الأول.

فيما قال مصدر في الأهلي إن البيان الذي أصدره اتحاد الكرة منذ قليل بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" مع محمد فضل لم يذكر الحقيقة تمامًا بشأن الأزمة أو تفاصيل الصلح الذي تم في اتحاد الكرة اليوم، الإثنين، موضحًا أن البيان كان مُخالفًا تمامًا لما حدث اليوم لذا قامت صفحة الاتحاد على فيس بوك بإزالة البيان بعد دقائق قليلة من نشره.

وأكد المصدر أن كهربا لم يعتذر لفضل بقدر ما شرح وجهة نظره بشأن الأزمة التي حدثت بينه وبين فضل خلال مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري أمس الأول، السبت، وشدد على أن بيان اتحاد الكرة انحاز لمحمد فضل بشكل واضح ولم يقل الحقيقة لذا تمت إزالته من الصفحة بعد نشره بدقائق.

Advertisements

وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" في البيان الذي تمت إزالته لاحقا: حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

كما أثنى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.