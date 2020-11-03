شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الرجاء سيقوم بتغيير خطته أمام الزمالك بعد الخسارة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل جاء في مصلحة الفريقين، وقال جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الزمالك استفاد من تأجيل المباراة في تجهيز المصابين في حين استفاد الرجاء المغربي من التأجيل في الاستعداد للمباراة بعد تماثل لاعبيه للشفاء من الإصابة".

وأضاف فارق جعفر قائلاً: "من الصعب وضع سيناريو واحد للقاء لأن الرجاء قد يعدل طريقة اللعب في المباراة خاصة بعد الخسارة في لقاء الذهاب وستكون سيناريوهات المباراة متوقفة على أحداث اللقاء".

فيما أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الأبيض استفاد من تأجيل لقاء الرجاء، وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك: "رب ضارة نافعة، الفريق استفاد من تأجيل اللقاء في عودة اللاعبين المصابين أمثال محمود علاء وحازم إمام ومحمود الونش "، وشدد على أن الزمالك هو الأفضل في الفترة الحالية وقادر على تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء والتأهل للمباراة النهائية.

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من ناحية أخرى استقر مسئولو نادي الزمالك علي سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق إلى ألمانيا عقب انتهاء دوري أبطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة في الركبة في مباراة الإسماعيلي في ختام الدورى، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت علي سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر إلى بعد البطولة.

وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي مكثفة منذ تعرضه للإصابة، وأصبح قادرًا علي المشاركة في مباراة العودة أمام الرجاء المقرر لها بعد غدٍ في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان ينهي اللاعب مشاركته مع الزمالك في البطولة علي أن يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق وقام بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.