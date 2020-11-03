شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: البدري أبلغ كهربا أنه ضمن حساباته ثم استبعده وفضل غير مسئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى رمزى نجم الأهلى السابق، أنه على تواصل دائم مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، مشيراً إلى أن ما نشره اتحاد الكرة منذ قليل عن اعتذار كهربا لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، غير صحيح، وذلك على خلفية المشادة التى حدثت بين فضل وكهربا فى مراسم تسليم الأهلى درع الدورى العام الذى توج به الفريق الأحمر للمرة الـ 42 فى تاريخه، وقال هانى رمزى فى تصريحات عبر برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: أنا على تواصل دائم مع كهربا ومتأكد أنه لم يعتذر كما تردد، ولماذا يعتذر وهو لم يخطئ.

أضاف: تم استبعاد كهربا من المنتخب فى قرار غير مفهوم، هل المنتخب يُدار وفق حسابات معينة أم وفق رؤية حسام البدرى الفنية، البدرى تواصل مع كهربا قبل فترة وأبلغه بضمه للمعسكر هذه معادلة صعبة للفهم، واستكمل: الأهلى يعرف كيف يأخذ حقه وبالقانون، ولن يترك حق أبناءه، لو كهربا أخطأ كان الأهلى سيعاقبه قبل الاتحاد، النادى وقع مليون جنية فى وقت سابق على كهربا، وليس لدى النادى حسابات ، واختتم: فضل خسر كثير جدًا.. لا أتحدث عن جماهير الأهلى ولكن لأنه مسئول غير مسئول.

فى سياق متصل، أزالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، البيان الذى نشره منذ بضع دقائق وأعلن خلاله انتهاء أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ورغم أن الصفحة الرسمية للاتحاد أعلنت منذ قليل انتهاء الأزمة باعتذار كهربا لمحمد فضل، فاجأت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر فيس بوك الجميع بإزالة بيان الاعتذار.

وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.