شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والرجاء.. الونش يطير إلى ألمانيا عقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك على سفر محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، إلى ألمانيا عقب انتهاء دورى أبطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى فى ختام الدورى، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت على سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر الى بعد البطولة.

وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعى مكثفة منذ تعرضه للإصابة، وأصبح قادرا على المشاركة فى مباراة العودة أمام الرجاء المقرر لها بعد غد فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن ينهى اللاعب مشاركته مع الزمالك فى البطولة على أن يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.

من ناحية أخرى حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبى الفريق على هامش مران اليوم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، وقام باتشيكو بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقى بالإضافة لعدم التركيز فى نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التى يخوضها.

Advertisements

ووضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران حيث حرص الجهاز على عدم زيادة الحمل البدنى، والتركيز فقط على بعض التدريبات التأهلية والبدنية الخاصة لرفع المعدل البدنى والحفاظ على لياقة اللاعبين، خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادى، يأتى ذلك فى ظل البرنامج التجهيزى الموضوع للاعب، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها حيث تعرض للإصابة العضلية خلال الفترة السابقة.

فيما وضع الجهاز الفنى للزمالك، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين غير المقيدين بالقائمة الإفريقية، والناشئين، تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال بالفريق وحرص باتشيكو على متابعة هذا البرنامج، من أجل تجهيز هؤلاء اللاعبين للفترة القادمة كما حرص البرتغالى جايمى باتشكيو على تخصيص فقرة فنية خاصة، للاعبى خط الوسط بالفريق وقام اللاعبون بالتدريب على أمور خططية معينة بالكرة والتسليم والتسلم وقام باتشيكو بإعطاء اللاعبين بعض التعليمات والتوجيهات خلال هذه الفقرة.

وأجرى لاعبو الزمالك مسحة طبية قبل انطلاق التدريبات، جاء ذلك وفقًا للبروتوكول المتبع من الاتحاد الأفريقى "كاف" للوقاية من فيروس كورونا، وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى التاسعة مساء بعد غد، الأربعاء، بعدما نجح الزمالك فى الفوز فى مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.