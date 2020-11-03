أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 2/11/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 2/11/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، مصدر بالأهلي: كهربا لم يعتذر لـ فضل.. وبيان اتحاد الكرة غير حقيقى لذا حذفوه، والأهلي يشكو محمد فضل رسميا لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط فى أزمة كهربا، والأهلي يمد إجازة لاعبيه حتى الجمعة قبل الاستعداد لنهائي أفريقيا. قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتو موسيماني مد أجازه الفريق حتى يوم الجمعة المقبلة، بعد أن كان من المفترض انتهاءها غداً الثلاثاء لمنح اللاعبين مزيد من الراحة. Advertisements الأهلي يشكو محمد فضل رسميا لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط فى أزمة كهربا تقدمت إدارة النادي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى كلٍّ من: المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

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