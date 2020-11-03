شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذف بيان "صلح" محمد فضل وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، البيان الذى نشره منذ بضع دقائق وأعلن خلاله انتهاء أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ورغم أن الصفحة الرسمية للاتحاد أعلنت منذ قليل انتهاء الأزمة باعتذار كهربا لمحمد فضل، فاجأت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر فيس بوك الجميع بإزالة بيان الاعتذار.

وكان الاتحاد قد قال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": حضر محمود عبد المنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.

اليان الذى تمت إزالته Advertisements

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير، وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

كما أثنى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.