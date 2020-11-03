شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك استفاد من تأجيل مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الفريق استفاد من تأجيل لقاء الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام في الرابع من نوفمبر الجاري عاد بالفائدة على الفريق الأبيض، وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك: "رب ضارة نافعة، الفريق استفاد من تأجيل اللقاء في عودة اللاعبين المصابين أمثال محمود علاء وحازم إمام ومحمود الونش"، وشدد على أن الزمالك هو الأفضل في الفترة الحالية وقادر على تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء والتأهل للمباراة النهائية.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادي الزمالك علي سفر محمود حمدى الونش مدافع الفريق إلي ألمانيا عقب انتهاء دوري ابطال أفريقيا، للخضوع لفحوصات طبية عقب تعرضه لإصابة في الركبة في مباراة الإسماعيلي في ختام الدورى، وكانت إدارة الكرة بالزمالك قد استقرت علي سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال الفترة الحالية ولكن تم تأجيل السفر إلي بعد البطولة.

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وجاء سبب تأجيل السفر هو تحسن الحالة الصحية للاعب عقب خضوعه لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي مكثفة منذ تعرضه للإصابة، وأصبح قادرًا علي المشاركة في مباراة العودة امام الرجاء المقرر لها بعد غد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر ان ينهي اللاعب مشاركته مع الزمالك في البطولة علي ان يتوجه بعدها مباشرة لألمانيا للخضوع لفحوصات طبية مع إمكانية خضوعه لجراحة.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق وقام بتحفيز اللاعبين والحديث عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها لتحقيق الحلم الأفريقي بالإضافة لعدم التركيز في نتيجة لقاء الذهاب بعد الفوز على الفريق المغربى، بهدف نظيف، فى عقر داره بالمغرب، مؤكدًا للاعبين أن الفريق يسعى للفوز بكل المباريات التي يخوضها.