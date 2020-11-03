شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نخلة: أتمنى نهائى أفريقيا بين الأهلى والرجاء "عشان الفتنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أحمد نخلة لاعب الأهلى السابق، أن يكون نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والرجاء المغربى، وذلك بعد تأهل الفريق الأحمر عقب الفوز على الوداد فى مباراتى الذهاب والإياب بنصف النهائى، فيما ينتظر الزمالك والرجاء مباراة حاسمة على المقعد الثانى بالمباراة النهائية، وقال نخلة فى تصريحات لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلى: أتمنى أن يواجه الأهلى الرجاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لأن السوشيال ميديا "ولعت نار" بين الجماهير، وأرى نجوم كبيرة يدخلون فى هذه المعركة، ومباراة بين الأهلى والزمالك فى وسط هذا الشحن سيكون صعب جدًا".

أضاف: تفاجأت من استسلام الوداد أمام الأهلى، وهذا كان بفضل موسيمانى لأنه لعب على الفوز فى المغرب وهاجم من الدقيقة الأولى، وهذا الأمر ذكاء كبير وخبرات عالية من موسيمانى.

استكمل: تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا ليس فى صالح الأهلى إطلاقًا لأن الفريق فى حالة بدنية وفنية عالية جدًا فى الوقت الحالى، ولكن الفائدة الوحيدة من هذا الأمر هو عودة على معلول، لأن غيابه يؤثر على الفريق، على العكس نادى الزمالك لأن لديه إصابات طويله قد تلحق بالنهائى.

استأنف: يجب توجيه الشكر لأحمد فتحى لأنه من اللاعبين الرجالة، وله كل الاحترام وأنهى علاقته بالأهلى بطريقة راقية لأنه لديه إخلاص كبير جدًا، وأتمنى أن تقام له حفلة تكريم تليق بتاريخه.

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وأضاف: مروان تفوق على نفسه فى الفترة الأخيرة وتخطى الانتقادات التى تعرض لها من النقاد والجماهير وحتى بعض النجوم الكبار السابقين، وأرى أن مروان محطة جيدة جداً ولكن المهمة الأساسية للمهاجم هى إحراز الأهداف ولذلك يجب أن يطمع فى الكرة.

واختتم: ناصر ماهر من أكثر اللاعبين الذين تألقوا من المعارين وعمل حالة مع سموحة وسيكون له دور كبير ومؤثر مع الأهلى وموسيمانى يحب الكرة التى يقدمها ناصر، لأنه يفضل هذه النوعية المهارية من اللاعبين وهذا ما نراه فى قفشة والمجهود الذى يبذله مع صالح لاستعادة مستواه.