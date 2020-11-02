شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يختار أمريكا للمشاركة في مونديال «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

جاء قرار الاتحاد الدولي بترشيح المنتخب الأمريكي بناء على طلب من اتحاد أمريكا الشمالية، بعد تعذر إقامة الدورة الخاصة بترشيح منتخب من قارة أمريكا الشمالية، بسبب فيروس كورونا، وكانت الدورة ستقام بمشاركة منتخبات كندا وجرينلاند وبورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة E في بطولة العالم، والتي تضم منتخبات: النرويج والنمسا وفرنسا.