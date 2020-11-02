شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير جنوب أفريقية: الأهلي حسم صفقة سيرينو بـ3 ملايين دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن النادي الأهلي، حسم التعاقد مع جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الأوروجوياني سيرينو. وكان اسم سيرينو قد ارتبط بالنادي الأهلي منذ تعاقد القلعة الحمراء مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز لإدارة الأهلي فنيًا. وذكرت صحيفة «The citizen» الجنوب أفريقية أن النادي القاهري حسم التعاقد مع جناح صن داونز الجنوب إفريقي جاستون سيرينو. وأكدت الصحيفة أن الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 3 مليون دولار، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف التقرير، أن الاتفاق ينص على تعاقد الأهلى مع سيرينو لمدة ثلاثة مواسم مقبلة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير جنوب أفريقية: الأهلي حسم صفقة سيرينو بـ3 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.