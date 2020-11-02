شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى ملف يورو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يفكر في إلغاء فكرة تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية 2021 «يورو 21» في 12 دولة كما كان مخططًا لها، على أن تقام في دولة واحدة فقط بسبب ظروف وباء فيروس كورونا المنتشر بشدة في القارة العجوز، وصعوبة تنقل اللاعبين، لاسيما أنها ستشهد مشاركة 24 منتخبًا سيسافرون عبر 12 دولة من 11 يونيو إلى 11 يوليو لعام 2021.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في حالة اضطراب بشأن هذا الأمر منذ شهور، من خلال متابعة الأزمة الصحية عن كثب، حيث يعلم «يويفا» جيدًا أن مثل هذه المنافسة من المستحيل إقامتها في ظل هذه الظروف.