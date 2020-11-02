شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 دقائق من نشره.. حذف بيان اتحاد الكرة بشأن انتهاء أزمة فضل وكهربا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قامت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بحذف البيان المنشور بعد نشره بـ10 دقائق اليوم الأثنين، تم التأكيد من خلاله على إنتهاء أزمة لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الملكفة بإدارة اتحاد الكرة.

وكان الاتحاد قد نشر من خلال بيان رسمي له عبر الصفحة الرسمية «فيس بوك» جاء به انتهاء الأزمة واعتذار اللاعب وتقبل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية هذا الإعتذار، إلا ان الصفحة قامت بحذف البيان بعد نشرة بـ10 دقائق فقط.

وإليكم نص البيان المحذوف:

بيان اتحاد الكرة

حضر محمود عبدالمنعم (كهربا) مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لمقابلة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره لفضل كأخ أكبر له.

من جهته تفهم محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ ما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير. وتمنى محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.

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