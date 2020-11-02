شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة فى بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مسئولو بتروجت مع محمد سعد ظهير أيسر ميجا سبورت إحدى أندية القسم الثالث فى إطار سعى إدارة النادى البترولى فى بناء فريق قوى قادر على العودة سريعا للدورى الممتاز بعد المنافسة الشرسة فى الموسم الماضى على تذكرة العودة للممتاز التى خطفها سيراميكا في الجولة الأخيرة. حضر توقيع العقود كل من المهندس لؤى حامد أمين صندوق بتروجت وعضو مجلس الإدارة والمهندس إسلام مكى مدير الكرة، والمهندس ياسر طه عضو مجلس الإدارة وأحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت ووائل فؤاد وأحمد سمير وأحمد عبدالرحمن وكلاء اللاعب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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