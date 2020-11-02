شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يطالب لاعبي ريال مدريد بخوض مواجهة إنتر ميلان على أنها مباراة نهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقول زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه لن يتحمل المزيد من التعثر إذا أراد التأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ودعا لاعبيه إلى التأهب لمعركة بدنية على أرضه أمام إنتر ميلان غدا الثلاثاء.

ويتذيل بطل إسبانيا المجموعة الثانية بنقطة واحدة من مباراتين بعد أن خسر 3-2 أمام ضيفه شاختار دونيتسك قبل أن يخطف التعادل 2-2 أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع الماضي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم «إنتر فريق رائع وقوي جدا من الناحية البدنية ويلعب كرة قدم جميلة. ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا.

«هناك حديث دائما من الخارج عن ضرورة إجراء تغييرات لكن هذه المجموعة يمكنها المنافسة على أعلى المستويات وترغب في الفوز».

وتابع «نتطلع جميعا للفوز بكل بطولة ننافس فيها ونرغب دائما في إظهار قدراتنا».

وعانى ريال مدريد هجوميا منذ انفصال الثلاثي المؤلف من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة الذين ساعدوا النادي على الفوز بآخر أربعة ألقاب له في دوري الأبطال حيث لم يتبق في الفريق سوى مهاجم فرنسا.

وبعد تعافيه من أحدث إصابة سجل إيدن هازارد أول أهدافه مع ريال مدريد منذ أكثر من عام في انتصار 4-1 على ضيفه ويسكا في الدوري الاسباني.

ويثق زيدان أن المهاجم البلجيكي سيواصل التحسن وسيشكل ثلاثيا هجوميا خطيرا مع بنزيمة وماركو أسينسيو في الأعوام المقبلة.

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وقال «لاعبو ريال يرغبون دائما في كتابة التاريخ. يرغبون دائما في الفوز بالمزيد من الألقاب واثبات أنفسهم.

«هذا الثلاثي مهم جدا للفريق وأثق أنهم سيدشنون حقبة جديدة لريال مدريد».