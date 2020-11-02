شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب» تعلن إصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيبت نجمة التنس الرومانية، سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالميا، بفيروس كورونا المستجد، وهى تتعافى من العدوى بعد ظهور أعراض خفيفة عليها.

وكتبت هاليب (29 عاما) عبر تويتر «مرحبا بالجميع، أود إبلاغكم بأن نتيجة فحصى لكوفيد- 19 جاءت إيجابية.. حاليا أخضع لعزل ذاتى فى المنزل، وأتعافى بصورة جيدة بعد ظهور أعراض خفيفة».

وأضافت هاليب «أنا على ما يرام.. وسنتجاوز هذا الأمر سويا».

ولم تسافر المصنفة الأولى عالميا سابقا إلى نيويورك، للاشتراك فى بطولة أمريكا المفتوحة، خوفا من العدوى.

وفازت هاليب بلقب فرنسا المفتوحة فى 2018، وهى حاملة لقب ويمبلدون، وشاركت فى فرنسا المفتوحة، فى وقت سابق من الشهر الجارى، لكنها خسرت فى الدور الرابع (دور 16) أمام البولندية إيجا شيانتيك، التى توجت باللقب بعد ذلك.

كما قررت هاليب عدم الاشتراك فى بطولة بالنمسا، تنطلق فى التاسع من نوفمبر المقبل، بعدما سبق أن أعلنت عدم المشاركة فى أى بطولة، بعد الهزيمة فى ملاعب رولان جاروس.

على جانب أخر، تشعر نجمة التنس الأسترالية آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميًا، بأنها استعادت نشاطها وحيويتها بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، وتأمل فى الاستفادة من التوقف مع عودتها للتدريبات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل.

ولم تشارك بارتى (24 عاما) فى أى بطولة منذ فبراير الماضى، وقررت عدم الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة بعد غيابها عن أمريكا المفتوحة فى نيويورك قبل ذلك أيضًا.

وستبدأ العام المقبل على رأس قائمة التصنيف الدولية للمحترفات بعد تعديل النظام بسبب الجائحة.

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وقبل مدة قصيرة، عادت بارتى إلى العمل مع مدربها كريج تيزر الذى اضطر للبقاء فى ولاية فيكتوريا بسبب إغلاق الحدود بين الولايات فى أستراليا، للحد من انتشار الفيروس سريع العدوى، بهدف الاستعداد لأستراليا المفتوحة فى يناير المقبل.

وعن ذلك، قالت بارتى، فى تصريحات صحفية: «بالنسبة لى، فإن هذا بمثابة استمرار لما كنا نقوم به خلال العامين الماضيين»، مؤكدة أنها تشعر وكأن المدرب «لم يغادر قط».

وأضافت بارتى: «كورونا كان بمثابة لكمة هائلة فى الوجه، تدفعك للتفكير فى مستقبلك، وما حدث لك على المستوى الشخصى. أتمنى أن يكون التوقف نعمة بالنسبة لنا».

وخلال التوقف، حرصت بارتى على حضور بعض مباريات كرة القدم الأسترالية وعلى ممارسة الجولف أيضًا، كما شاركت فى بعض الأنشطة الرياضية العامة.