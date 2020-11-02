شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مُشتعلة تواجه الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى ظل تفاقم أزمة الإصابات بين لاعبى البريميرليج هذا الموسم، حشد مدربو الدورى الإنجليزى دعوة لإعادة تقديم نظام الخمسة تبديلات، لكل فريق فى المباراة الواحدة.

واتحد الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول والإسبانى بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) والنرويجى أولى جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد) وفرانك لامبارد (تشيلسى)، معا لمطالبة رابطة الدورى الإنجليزى بالسماح بمزيد من التبديلات.

ويرى هؤلاء المدربون أن الجدول المزدحم بالمباريات فى أوروبا يستنزف فرقهم بسبب الإصابات.

وأكد تقرير نشره موقع «بريميير إنجوريز»، المتخصص فى إصابات اللاعبين بالدورى الإنجليزى، أن عدد حالات الإصابة تضاعفت تقريبا مقارنة بإصابات نفس الفترة من الموسم الماضى.

وامتدت المنافسات إلى شهور الصيف فى 2020، بسبب توقف المسابقات لعدة أسابيع فى منتصف الموسم، نتيجة أزمة تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وخلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضى، بعد استئناف فعاليات الموسم، سمحت رابطة الدورى الإنجليزى لمختلف فرق البطولة بزيادة عدد اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء إلى 9 لاعبين فى كل مباراة.

كما سمحت لكل فريق بإمكانية إجراء كل فريق 5 تبديلات فى المباراة الواحدة، من أجل تخفيف حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعبون فى ظل ضغط وتوالى المباريات.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أن الفرق يمكنها الاستمرار فى تطبيق هذه القاعدة فى الموسم الحالى، ولكن فرق الدورى الإنجليزى أعلنت تصويتها ضد ذلك، لأن الإجماع كان سيعطى الأندية المشاركة فى المسابقات الأوروبية ميزة غير عادلة.

وقال جوارديولا: «الأمر لا يتعلق بناد واحد.. كل الدوريات فى ألمانيا وإسبانيا وفى كل مكان تسمح بـ5 تبديلات لحماية اللاعبين، وليس لحماية فريق واحد».

وأوضح: «أتمنى أن تعيد رابطة الدورى الإنجليزى التفكير فى الأمر، وأن تتبع ما يسير عليه باقى العالم، لأنه يتعين علينا أن نتعامل ونتأقلم مع الوضع الذى فرضه وباء كورونا».

ويضطر جوارديولا حاليا للدفع بتشكيلة لا تضم مهاجما صريحا فى ظل غياب مهاجميه الأرجنتينى سيرجيو أجويرو والبرازيلى جابرييل جيسوس بسبب الإصابة العضلية التى يعانى منها كل منهما.

كما يعانى خط دفاع ليفربول بسبب إصابة الهولندى فيرجيل فان دايك والبرازيلى فابينهو.

ويتفق كلوب مع جوارديولا على ضرورة العودة لتطبيق لائحة الخمسة تبديلات، كما انتقد ريتشارد ماسترز رئيس الرابطة ووصفه بأنه «يفتقد القيادة».

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وأوضح كلوب: «لم يطلب أى من الأندية السبعة الأولى فى الدورى الإنجليزى أى ميزة. كنا نعرف هذا، لأننا كنا نعرف جدول مبارياتنا، وأنه سيكون صعبا للغاية، أعتقد أنه يجب التفكير مرة أخرى فى الأمر».

وقال لامبارد مدرب تشيلسى: «الكرة سقطت بقوة» عندما تم رفض التصويت لصالح استمرار قاعدة الخمسة تبديلات.

وأوضح: «لا أتحدث عن فريقى فقط. أتحدث عن كل لاعب يطلب منه اللعب يوما بعد يوم، ويعرض نفسه

لخطر الإصابة».

وأضاف لامبارد: «لدينا فريق كبير هنا، ولكن الضغط على اللاعبين. ويمكن أن يكون لهذا بالتأكيد تأثير كبير هذا العام أكثر من أى وقت آخر».

كما طالب النرويجى أولى جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد بمزيد من التعاطف تجاه صحة وسلامة اللاعبين الذهنية والبدنية.

وقال سولسكاير: «لا أفهم ولا أستطيع أن أصدق أن التصويت كان ضد استمرار قاعدة التبديلات الخمسة، لأننا يجب أن نعتنى باللاعبين».

وختم: «أستطيع أن أرى لماذا صوتت الأندية ضدها، ولكن إذا عدت خطوة إلى الوراء وفكرت فى لاعبى كرة القدم هؤلاء وصحتهم العقلية والبدنية، فإن الحل الوحيد المعقول هو منحنا الفرصة للراحة أكثر».