شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة الختامية لموسم التنس تقام خلف أبواب مغلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المنظمون، بعد إعلان عودة العزل العام في إنجلترا لمدة شهر واحد، أن البطولة الختامية لموسم التنس للرجال تواصل الاستعداد لإقامة المنافسات هذا الشهر دون مشجعين في لندن.

وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، عودة إجراءات العزل العام بدءا من يوم الخميس وحتى الثانى من ديسمبر، لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا بعدما وصلت الحالات الإيجابية إلى أكثر من مليون شخص في بريطانيا.

وستقام النسخة 50 من البطولة الختامية، بمشاركة أفضل 8 لاعبين في منافسات الرجال وفى منافسات الزوجى، في لندن للمرة الأخيرة خلال الفترة 15-22 نوفمبر وقبل انتقالها إلى تورينو في إيطاليا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان «سنواصل العمل مع كل السلطات المعنية، على الصعيدين الوطنى والمحلى، لضمان تطبيق كل الإجراءات المطلوبة من أجل سلامة كل المتعلقين بالبطولة».

وسيكون نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ورفائيل نادال، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة الختامية لموسم 2020. وسيحاول اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس الدفاع عن لقبه، كما تأهل للبطولة دومينيك ثيم بطل أمريكا المفتوحة وألكسندر زفيريف ودانييل ميدفيديف.

على جانب آخر، خرج نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، ودومينيك تيم، بطل أمريكا المفتوحة للتنس، من دور الثمانية لبطولة فيينا، بعد الهزيمة بمجموعتين متتاليتين أمام لورينزو سونيجو وأندريه روبليف، على الترتيب.

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وأخفق ديوكوفيتش، الذي فاز في 39 مباراة مقابل هزيمتين هذا العام، في كسر إرسال منافسه، خلال الخسارة 6-2 و6-1، بينما كسر سونيجو إرسال اللاعب الصربى خمس مرات، محققا أكبر انتصار في مسيرته. وكلل فوز سونيجو لأول مرة على لاعب من العشرة الأوائل، أسبوعا رائعا للاعب البالغ من العمر 25 عاما، الذي خسر في مباراته الأخيرة بالتصفيات، لكنه تأهل للقرعة الرئيسية بانسحاب أحد المشاركين.