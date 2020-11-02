شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد»: تشيلسى يسير فى الاتجاه الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، سعادته بالوصول إلى التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع عقب الفوز 3- 0 على بيرنلى في الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وحافظ تشيلسى بذلك على نظافة شباكه في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، ويدين لامبارد بفضل كبير في ذلك إلى المنضمين حديثا وهما المدافع المخضرم تياجو سيلفا والحارس إدوار ميندى.

وقال لامبارد للصحفيين: «كان التوازن موجودا وسارت الأمور بنجاح. هذا جزء من العملية المطلوبة عند التعاقد مع لاعبين جدد، عندما يخرج الفريق بشباك نظيفة ويسجل الأهداف فإنه يسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «الشباك النظيفة علامة رائعة على الصلابة. ساعدنا تياجو سيلفا وإدوار ميندى بوضوح لكن هكذا حال عقلية الفريق».

وسجل المنضمان حديثا حكيم زياش وتيمو فيرنر، إلى جانب هدف من المدافع كيرت زوما، ليحقق تشيلسى الفوز، لكن لامبارد لن يشعر بسعادة مبالغ فيها بعدما تعادل قبلها في مباراتين متتاليتين. وقال لامبارد: «لن أقفز فرحا بعد مثل هذا الفوز لكن هذا يوم إيجابى». وأصيب الأمريكى كريستيان بوليسيتش خلال الإحماء قبل انطلاق المباراة ما تسبب في استبعاده من التشكيلة ودخول فيرنر بدلا منه. وقال لامبارد: «شعر بمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لذا استبعدناه. لم يكن بوسعه اللعب.. لذا سيخضع لفحوص. لقد تعافى مؤخرا وشارك في ثلاث مباريات لذا هو يشعر بالإحباط بكل تأكيد». وتقدم تشيلسى بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات.

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